Nueva Zelanda 'recompra' 51.000 armas a particulares

Además otras cinco mil armas han sido entregadas a través de una amnistía paralela, por la que sus propietarios las dejaban a cambio de no responder a ninguna pregunta, aunque sin recibir ninguna compensación económica.

Nueva Zelanda será un país más seguro, dicen sus autoridades, después de hacerse con 51mil armas, entregadas por sus dueños dentro del programa de recompra instaurado por el Gobierno hace seis meses que finalizó este viernes.Una medida cuyos detractores consideran que no ataja la raíz del problema, lanzada tras la prohibición en el país de las armas de asalto.

