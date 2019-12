Balcanes: Más fuertes y unidos para entrar en la UE

Cómo estrechar lazos y apoyarse en el camino hacia la adhesión a la Unión Europea. Es lo que han debatido los dirigentes de los países balcánicos reunidos este sábado en Albania.

Una iniciativa que busca establecer una zona de libre comercio entre Albania, Serbia, Macedonia del Norte y Montenegro, apodada 'mini-Schengen' que impulse su crecimiento económico.

"Ninguno de nosotros puede avanzar solo sin esta cooperación", ha asegurado el presidente de Serbia Aleksandar Vucic. "Somos muy pequeños e insignificantes y no podremos sobrevivir a menos que cooperemos y hagamos crecer nuestras economías y nuestros mercados de trabajo. Por eso muchos jóvenes se han marchado de Bulgaria, Croacia, Albania, Macedonia del Norte y Serbia".

Precisamente, en el exterior del hotel de Tirana donde se celebraba la cumbre una manifestación protestaba contra la visita del presidente serbio Vucic. Denunciaban que con su asistencia el Gobierno albanés pretende blanquear la figura de un criminal de guerra. Este movimiento también se opone a la creación del mini-Schengen porque, aseguran, este espacio solo beneficiaría a Serbia.

Bosnia y Kosovo no han enviado representación a esta cumbre. El presidente kosovar considera que no tiene sentido participar hasta que Serbia y Bosnia Herzegovina no reconozcan la independencia de su país.

Cada se encuentra en una etapa diferente de sus procesos de integración europea. Montenegro y Serbia, ya han comenzado las negociaciones, Albania y Macedonia del norte fueron recientemente bloqueados por algunos estados miembro. Esta es la tercera reunión de este tipo de los tres últimos meses.