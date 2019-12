Deporte y cine en Sanya, paraíso tropical al sur de China

La estrella del fútbol brasileño, Ronaldinho, está aquí en Sanya para promocionar este deporte y darle importancia en su carrera hacia los Juegos. La condición de esta disciplina es no tocar el balón con las manos. “Me alegra mucho estar aquí. Me encantaría agradecerle a todo el mundo su cariño. Es un deporte aún poco conocido pero que pronto dominará el mundo. Es maravilloso. Gracias por el cariño”, cuenta el exjugador brasileño de fútbol Ronaldinho.

Las infraestructuras incluyen un nuevo Parque Industrial Deportivo Internacional. En su corazón, un estadio destinado a la ceremonia de clausura de los Juegos de Playa. Los participantes se alojarán en una ciudad deportiva destinada a los atletas. Algunos de ellos se verán las caras en un partido de Teqball, una variante del tenis de mesa muy particular.

Uno de sus eventos más destacados es el Festival Internacional de Cine de la Isla de Hainan, un evento multitudinario fundado hace apenas un año, atrae a personalidades de China pero también de todo el mundo. “Es mi primera vez en la isla. Durante años, había oído hablar de ella y siempre quise venir. A la hora de buscar localizaciones de rodaje alrededor del mundo siempre pienso en lugares que sean bonitos para grabar y esta isla es fantástica. Así que, me alegro de haber venido, aunque solo sea para el festival. Estoy seguro de que volveré para el rodaje de alguna película”, cuenta Simon West, director británico de cine, Tomb Raider, entre otras cintas.

