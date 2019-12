Sus soldados fueron enviados a este país como parte del compromiso de la OTAN de defender el Báltico y Polonia una vez estalló la crisis de Crimea de 2014. Pero los noruegos no están solos. Aquí también hay tropas de Bélgica, República Checa, Alemania, Holanda e Islandia, todos ellos aliados que comparten experiencias y entrenamientos con el mismo objetivo: permitir que los hogares europeos tengan su noche de paz.

Para no quedarse fríos, estos días han decidido aprovechar el tiempo enseñando a sus colegas de otros países sus conocimientos sobre lo que significa la guerra en invierno.

No están en casa, disfrutando del calor hogareño por Navidad, pero no por ello pierden la sonrisa. Son 120 soldados noruegos desplegados por las fuerzas de la OTAN en Lituania, donde pasarán las fiestas.

