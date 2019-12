Navidad entre incendios en Sídney

Aunque el entorno festivo no puede esconder la realidad a la que se está enfrentando la región. El martes la lluvia caída sobre Sidney supuso un pequeño alivio. Todavía quedan unos setenta incendios alrededor de la ciudad que están provocando nubes de humo. La previsión es que las condiciones climatológicas empeoren a finales de esta semana. Desde el pasado mes de septiembre, los fuegos han acabado con la vida de al menos nueve personas y han devastado unos cinco millones de hectáreas y destruido casi un millar de casas en el estado de Nueva Gales del Sur, en el este del país. Gobierno y oposición están enfrentados ante una posible remuneración a los bomberos voluntarios.

En bañador y entre olas. Miles de australianos han pasado el día de Navidad en la icónica Bondi Beach de Sídney. Las altas temperatura en el país, al menos, permiten algunas escenas divertidas en las que no faltan los adornos pertinentes como gorros de Navidad.

