Urbi et Orbi: “Que Cristo sea luz en medio de las injusticias”

La bendición urbi et orbi de Navidad es uno de los momentos más importantes para los 1.200 millones de católicos del mundo.

El papa Francisco pide "resolver los conflictos e injusticias del mundo" durante su tradicional bendición "Urbi et orbi" (a la ciudad de Roma y al mundo). Asomado al balcón de la basílica de San Pedro, Francisco comenzó su séptimo mensaje navideño pasando revista a las zonas de conflicto: "Que Jesús reconforte al amado pueblo sirio que no aún está inmerso en el conflicto que ha hecho que el país se desmorone en la última década. Que Jesús alivie al pueblo libanés, para que salga de la crisis actual y redescubrá su vocación de ser un vector de libertad y de armonía para todos. Que Jesús ofrezca consuelo a Irak que atraviesa grave tensiones sociales, así como al Yemen que sufre una fuerte crisis humanitaria".

