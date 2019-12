Abre el Museo de la Resaca en Zagreb

Rino Dubokovic , cofundador del museo, recuerda: "La idea de este museo nació de una conversación entre amigos sobre beber en las fiestas". Un amigo habló sobre cómo se despertó con un pedal de bicicleta en el bolsillo. Y pensé, mientras lo escuchaba, ¿por qué no instalar un sitio, un museo, con la colección de esos objetos y de las historias que los acompañan? Son como la ilustración de una noche de borrachera y de la resaca del día siguiente".

U n insólito lugar para después de las fiestas. Un lugar consagrado a los efectos de esas noches que no se recuerda como han acabado ni con quien. El llamado Museo de la Resaca en Zagreb ayuda a todos aquellos que, después de una copa y de otra y de otra y de otra más, logran ponerse en pie. Además de varios objetos clásicos exhibe incidentes chocantes bien mojados en alcohol.

