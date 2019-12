Por el momento, Fioramonti no ha confirmado ni desmentido esa hipótesis.

Fioramonti comunicó su renuncia irrevocable el 23 de diciembre al primer ministro porque el presupuesto general de 2020 aprobado el martes no recogía las aspiraciones financieras de su Ministerio.

El ministro de Educación de Italia, Lorenzo Fioramonti, ha presentado su dimisión. Su ministerio no ha obtenido el dinero que esperaba para mejorar los colegios y universidades del país.

