"Tenemos ante nosotros un maratón de tres años. Siendo realista les diré que si no queremos que nuestro país caiga en la bancarrota, si no queremos que nuestro país infrinja los procedimientos, lo que nos haría mucho daño -espero que eso esté claro para todos-, necesitamos trabajar de una forma racional, seria y creíble".

"Los países europeos debemos estar unidos", ha dicho Conte. "No podemos consentir que actores incluso mucho más distantes de Libia se posicionen, establezcan su papel allí y reivindiquen su preponderancia para posibles soluciones, soluciones que, además, según ellos solo pueden ser militares".

Italia pide a Turquía que no intervenga militarmente en Libia porque provocaría una escalada de la violencia. En la tradicional rueda de prensa de fin de año, el primer ministro Guiseppe Conte ha asegurado haber hablado sobre el tema con el presidente turco Recep Tayip Erdogan y con el ruso Vladímir Putin.

