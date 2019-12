El guía de montaña y responsable de plan de avalanchas del Gran Sasso, Marco Iovenitti, advirtió que en estos momentos la montaña es muy peligrosa porque ha nevado poco y después ha llovido, además de las ráfagas de hasta 180 por hora, así que todo se ha convertido en una capa de hielo en todas partes, incluso donde no hay nieve. Incluso en la hierba todo está congelado".

En una ardua operación del Cuerpo de Socorro Alpino, los cuerpos de dos escaladores fueron ubicados no muy lejos del refugio Carlo Franchetti donde habían pasado la noche. En horas de la mañana de este jueves decidieron continuar su camino cuando repentinamente resbalaron y cayeron al vacío, así lo relató el único sobreviviente del grupo que logró contactar con los servicios de emergencia después del incidente.

