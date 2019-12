No existe un centro similar en Europa, aunque hay instalaciones de este tipo en Australia y Canadá.

"La acción humana significa que las personas toman productos cárnicos de cerdos infectados de áreas donde está presente la peste porcina africana y los desechan de manera inadecuada. En otras palabras, simplemente tiran un sándwich de salchicha con mantequilla que ya no quieres comer porque ya no te gusta, pero el patógeno está en la salchicha, que llega a los cerdos salvajes y se infectan", señaló Franz Conraths, vicepresidente del Instituto Friedrich-Loeffler y jefe del Instituto de Epidemiología.

