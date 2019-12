En la Sagrada Familia catalana no entra el español. Al menos en el vídeo promocional con el que este año felicitan la Navidad. Cantan en alemán, en catalán, en árabe, en inglés, en coreano y hasta en lengua de signos. Después todos coinciden dentro de la catedral tratando de transmitir un mensaje de paz y unidad. No es hasta el final del vídeo cuando en mensaje de texto incluyen en el margen una felicitación en castellano.

2019 L’esperit de Nadal | El espíritu de la Navidad | The spirit of Christmas

