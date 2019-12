Montenegro expropiará bienes religiosos

Amfilohije Radovic, cabeza de la Iglesia Ortodoxa Serbia en Montenegro fue conciliador: "Reiteramos que no queremos que la ley sea abolida sino promulgada de acuerdo con la Comisión de Venecia, a través del diálogo con la iglesia y otras comunidades religiosas. No hemos tenido un verdadero diálogo hasta ahora ".

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.