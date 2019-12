Un terremoto golpea el sur de Irán

Un terremoto de magnitud 4,9 grados en la escala de Richter golpea el sur de Irán. El seísmo se ha producido en un lugar próximo a la única central nuclear del país persa, en la provincia de Bushehr, aunque no se han producido daños personales ni materiales, según la televisión estatal. La planta ha sido diseñada para soportar temblores mucho mayores. El territorio está situado en una zona de intensa actividad sísmica. En 2003 un terremoto de 6,6 grados azotó la ciudad de Bam y mató a 26.000 personas. Aunque también estaba cerca de la central, esta no se vio afectada.

