Por Euronews

Mientras los votantes salen a elegir al nuevo presidente de Irán, 'Euronews' analiza a los dos candidatos que se enfrentan el viernes y a las principales preocupaciones de los votantes.

El viernes, los votantes iraníes determinarán quién será el hombre número uno en el poder ejecutivo de su país en la segunda vuelta de las elecciones.

Elegirán a un nuevo presidente entre candidatos cercanos a dos facciones políticas rivales —el poco conocido reformista Masoud Pezeshkian y Saeed Jalili, un ex negociador nuclear de línea dura— para reemplazar al fallecido presidente Ebrahim Raisi, un protegido de línea dura de Jamenei que murió en un accidente de helicóptero en mayo.

La baja participación en la primera vuelta y las especulaciones sobre la elección final de los votantes han sido los puntos clave de discusión mientras la segunda vuelta está a punto de mostrar la dirección que tomará el país en el futuro.

Pero ¿quiénes son los dos candidatos que se enfrentarán el viernes y cuáles son las principales preocupaciones de los votantes?

Pezeshkian vs Jalili: puntos clave de la conversación

Durante su campaña, Pezeshkian se alineó con otras figuras moderadas y reformistas.

Su principal defensor ha sido el ex ministro de Asuntos Exteriores Mohammad Javad Zarif, quien alcanzó en 2015 el acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales que vio levantadas las sanciones a cambio de una reducción drástica del programa atómico.

Pezeshkian, cirujano cardíaco, dijo en un debate televisado el martes que las sanciones impuestas por Occidente han dañado gravemente la economía de Irán. Citó una inflación del 40% en los últimos cuatro años y las crecientes tasas de pobreza.

El candidato presidencial iraní Masoud Pezeshkian y sus partidarios hacen el signo de la victoria durante una parada de campaña en Teherán, el 23 de junio de 2024. AP Photo AP Photo/Vahid Salemi

"Vivimos en una sociedad en la que muchos mendigan en las calles", dijo, y agregó que su administración trabajará "inmediatamente" para tratar de que se levanten las sanciones y prometió "reparar" la economía.

Jalili, el rival de línea dura de Pezeshkian, que se opuso firmemente al acuerdo de 2015, dijo durante el debate del martes que Estados Unidos debe cumplir sus compromisos a la par "con los compromisos que cumplimos". Condenó a su oponente por no tener ningún plan para lograr que se levanten las sanciones y dijo que reanudaría las conversaciones sobre un acuerdo nuclear.

Jalili, conocido como el "mártir viviente" tras perder una pierna en la guerra entre Irán e Irak de los años 1980 y famoso entre los diplomáticos occidentales por sus arengas y posturas de línea dura, también se comprometió a apoyar el mercado bursátil del país proporcionando seguros a las acciones, así como apoyo financiero a las industrias locales.

Se presenta como candidato a la presidencia por cuarta vez.

¿A quién prefiere el ayatolá?

Algunos analistas políticos creen que Pezeshkian ha sido el principal candidato del régimen en estas elecciones desde el principio porque Teherán quiere resolver algunas de sus crisis con la presidencia de un reformista moderado.

Sin embargo, Abbas Abdi, un analista político que estuvo entre los colaboradores cercanos de otro reformista, Masoud Pezikian, en estas elecciones, dijo a 'Euronews' que el régimen no lo veía como un favorito claro, sino que tuvo que hacer las paces con Pezeshkian como presidente durante la campaña.

"Creo que han acogido con agrado la elección de Pezeshkian debido a la falta de una política unificada y otros cambios de política en Irán. Pero decir que han decidido tener a Pezeshkian como su candidato significa que definitivamente querían que él se convirtiera en presidente. No existe tal cosa", explicó.

Un partidario del candidato presidencial iraní Saeed Jalili sostiene un cartel de Jalili durante su acto de campaña en Teherán, el 26 de junio de 2024. AP Photo/Vahid Salemi AP Photo/Vahid Salemi

Mientras tanto, el periodista Mohsen Sazegara, conocida figura de la oposición en el extranjero, está convencido de que Mojtaba, el hijo del ayatolá Ali Jamenei, (quien se dice es el siguiente en la línea de sucesión para heredar el título de "líder supremo" de Irán) ha elegido personalmente a Jalili desde el primer día.

"Mojtaba Jamenei ha promovido a Saeed Jalili y los servicios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, están detrás de Jalili, e incluso están tirando los dados a favor de su Gobierno", dijo Sazegara a 'Euronews'.

Sin embargo, es posible que Jamenei padre no esté del todo convencido todavía y necesite tiempo para acostumbrarse a Jalili, explicó Sazegara. "La presidencia de Jalili es el deseo de Mojtaba Jamenei, pero la clave está en manos de su padre".

¿Qué dice la baja participación sobre los problemas de Teherán?

Sin embargo, ambos candidatos podrían tener problemas con la baja participación electoral. En la primera vuelta, solo el 39,9% de los votantes acudió a las urnas, y además se rechazó un 4% de las papeletas, lo que significa que cientos de miles de personas acudieron a anular su voto simplemente para decir que habían votado.

Los iraníes siguen profundamente moelstos por años de pobreza debido a una economía tambaleante y a las severas medidas represivas contra cualquier cosa que se considere remotamente anti-régimen, incluidas las protestas a gran escala por la muerte de Mahsa Amini en 2022 mientras estaba bajo custodia de la policía moral.

Las tensiones con Estados Unidos y Occidente por el enriquecimiento de uranio y la actual guerra entre Israel y Hamás en la zona, que podría desembocar en un conflicto abierto con Hizbulá en el Líbano, hacen que los votantes varíen sobre quién estará al mando si las cosas empeoran aún más.

Un partidario del candidato presidencial iraní Masoud Pezeshkian sostiene un cartel del reformista durante una parada de campaña en Teherán, el 23 de junio de 2024. AP Photo AP Photo/Vahid Salemi

Pero para algunos, la razón para no votar depende del hecho de que el presidente de Irán tiene un poder limitado: es el segundo al mando después del ayatolá en todos los asuntos de toma de decisiones, y aunque en el papel puede elegir su propio gabinete, ni siquiera ese suele ser el caso.

En pocas palabras, el presidente es alguien cuyo papel principal es a menudo atender los caprichos del ayatolá y del CGRI, dijo Sazegara.

"Muchas de estas personas dicen que no hay diferencia entre elegir a Pezeshkian y a Jalili. Eso significa que estas elecciones no resolverán nuestro problema", afirmó.

En cambio, los votantes quieren elegir un candidato que no empeore las cosas y que pueda potencialmente navegar por el sistema de una manera que hará sus vidas marginalmente mejores.

"En mi opinión, esta pseudoelección no fue ni es en realidad una elección entre Jalili y Pezeshkian o cualquier otro candidato. Esta urna colocada frente a la nación es en realidad una elección entre la voluntad de la nación y Jamenei como líder y dictador de Irán".

"Jamenei siempre ha enfatizado que el voto del pueblo en cualquier elección es un voto para el sistema, y ​​el sistema significa él mismo", concluyó Sazegara.

Mientras tanto, Abdi cree que salir a votar sigue siendo importante. "El hecho es que estamos hablando del futuro. No es posible decir con certeza qué decisión fue la correcta y cuál la incorrecta", dijo a 'Euronews'.

"Si algunas personas no votan y Jalili se convierte en presidente, puede que después nos arrepintamos y digamos que nos hubiera gustado haber hecho algo para que Pezeshkian fuera presidente. En ese sentido, no podemos decir con certeza qué decisión fue la correcta".

¿Podría Pezeshkian realmente traer reformas a Irán?

Pezeshkian, favorito después de la primera ronda, es visto por algunos como alguien que puede sacar a Irán de la actual crisis económica, detener la opresión de las mujeres y promover la libertad en internet.

Sin embargo, ni Abdi ni Sazegara son optimistas respecto de que esto resulte así.

"Son problemas muy importantes y graves en Irán. Por supuesto, un Gobierno de Pezeshkian mejoraría sin duda la libertad en internet. Es probable que la presión sobre las mujeres disminuya", afirmó Abdi. "Pero no creo que estos problemas se resuelvan rápidamente".

Sazegara fue aún más severo en su valoración: "En mi opinión, en el marco del sistema existente y de la estructura defectuosa y corrupta de la República Islámica, ni siquiera Otto von Bismarck podría mejorar la situación económica de Irán. Por lo tanto, mientras este sistema no cambie, mientras las políticas macro del Gobierno no cambien, mientras la concentración de poder y riqueza no salga de las manos de los que están en el poder, no hay esperanza de ninguna reforma en ningún área".

Sazegara cree que Pezeshkian lo sabe, y sus promesas de campaña podrían terminar teniendo un importante efecto contraproducente, provocando que los iraníes se desilusionen aún más con sus líderes.

"Quien hace una promesa de reforma sabe que es inútil, pero en realidad su promesa al pueblo es una promesa al pueblo", concluyó Sazegara.