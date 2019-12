Unos 41.000 refugiados viven en áreas consideradas con mayor riesgo de deslizamientos de tierra. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a mediados de agosto de 2018, más de 24.000 de ellos fueron reubicados a áreas más seguras. No obstante, la problemática ha tomado una dimensión abrumadora.

"En el proyecto no reconoce la situación real sobre el terreno y se niega a apreciar los esfuerzos del Gobierno y del pueblo de Myanma para lograr una solución amplia y duradera a los múltiples desafíos heredados de las administraciones anteriores desde la independencia. El proyecto de resolución, tal como está redactado, sembrará las semillas de desconfianza y creará una mayor polarización entre las diferentes comunidades de la región", sentenció Hau Do Suan, el representante de Myanmar durante su participación en la Asamblea.

