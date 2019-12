La ONU apuesta por los jóvenes como líderes para cambiar el mundo

"Desde la acción climática hasta la igualdad de género, pasando por la justicia social y los derechos humanos, su generación es la que está en primera línea, en los titulares", decía Guterres a los jóvenes del mundo. "Me siento inspirado por su pasión y determinación. Están exigiendo, con razón, un papel en la configuración del futuro y yo estoy con ustedes. Las Naciones Unidas les pertenecen".

"Entramos en 2020 con incertidumbre e inseguridad por todas partes", decía Guterres en su mensaje, "la persistente desigualdad y el creciente odio. Un mundo en guerra y un planeta que se calienta. El cambio climático no sólo es un problema a largo plazo, sino un peligro claro y presente. No podemos permitirnos ser la generación que enterraba la cabeza en la arena mientras el planeta ardía".

