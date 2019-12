"Me parece que los políticos y los empresarios tienen que escuchar un poco al argentino, porque en esto no hay partidos políticos", afirma otro.

"Estoy aquí junto a una gran cantidad de mendocinos defendiendo el agua en contra de la minería que deja en ruinas los lugares por donde pasa y no deja ninguna riqueza", afirma un manifestante.

Hace una semana el Parlamento provincial dio el visto bueno a la polémica Ley, desatando fuertes movilizaciones. Un pulso que la calle parece que está ganando. El gobernador de Mendoza solicitó el viernes la derogación de la norma, aduciendo que "no existe licencia social" para permitir a las mineras usar sustancias peligrosas . Ahora se espera que el legislativo regional dé marcha atrás.

