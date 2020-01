"El cambio climático es un desafío serio para el cual no podemos aceptar más retrasos a la hora de resolverlo", decía el líder italiano. "Las opciones climáticas no son sólo una defensa natural necesaria para las generaciones futuras, sino que representan una importante oportunidad para el desarrollo, el empleo y la creatividad, vinculando la investigación científica y la industria".

"La próxima primavera tendremos que tomar nuevas y serias decisiones, con una estrategia a largo plazo para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y combatir así el calentamiento global, pero también para trabajar por la biodiversidad", decía Macron en su mensaje. "No habeis esperado a que el Gobierno se comprometa en este ámbito. Estáis en la vanguardia de todas estas luchas, a diario a través de vuestras elecciones alimentarias, pero también a través de simples gestos que haceis".

En París, por segundo año consecutivo, Emmanuel Macron se dirigía a la nación dentro de un ambiente no tan festivo como el quisiera, con protestas sociales en las calles que han llevado al país a la huelga más larga en décadas. Macron quiso acordarse de un tema con el que la mayoría de compatriotas están de acuerdo:

"Tengo 65 años y estoy en una edad en la que personalmente ya no experimentaré todas las consecuencias del cambio climático que tendrían lugar si los políticos no actuaran", reconocía Merkel, que insistía en que "el calentamiento de nuestra tierra es real, es amenazador. Este y las crisis que resultan del mismo son provocadas por el hombre".

