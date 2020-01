Alrededor de un millón de personas de la minoría musulmana uigur en China están encarcelados en los llamados campos de reeducación en la región de Xinjiang.

En noviembre, se filtraron documentos secretos sobre los campos a los medios de comunicación y salió a la luz el alcance de la persecución y la vigilancia de la minoría étnica y religiosa.

La profesora Sayragul Sauytbay fue prisionera en uno de estos campos.

Hace un año y medio huyó de China y se le concedió asilo en Suecia. Esta mujer uigur es una de las pocas personas que han podido huir y contar sus experiencias y las de otros presos. "Los guardias chinos empezaron a violarla alternativamente delante de todos nosotros. Me cuesta hablar de ello, es muy emotivo. Estábamos allí de pie como cadáveres vivientes y simplemente mirábamos", recuerda.

La profesora compara los campos de reeducación chinos con los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Las torturas y humillaciones eran constantes.

"Lo único en lo que podíamos pensar era si nos despertaríamos al día siguiente", dice Sauytbay. "Me acogieron y me golpearon con garrotes eléctricos. Lo que más me asustaba entre las herramientas de tortura, eran las que parecían pinchos de aguja".

El gobierno de Pekín acusa a los uigures de separatismo y terrorismo. Defiende que los campamentos son centros de formación profesional y que los uigures están allí voluntariamente con fines educativos.