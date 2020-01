ERC decide sobre su abstención en la investidura de Sánchez

Con la abstención de Esquerra, a Sánchez le bastaría con el apoyo de Unidas Podemos y PNV, más que garantizados, y el de varios partidos regionalistas sin los cuales las cuentas no saldrían.

En principio todo hace indicar que no habrá sorpresas, más aún cuando el acuerdo alcanzado entre socialistas e independentistas incluye una de las máximas exigencias de los catalanes, una mesa de negociación entre gobiernos sobre la cuestión catalana.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.