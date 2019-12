Esprint político para una rápida investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno en España

El texto del acuerdo con ERC aún no se ha hecho público y podría levantar ampollas en algunos sectores de la derecha española. El que sí se conoce es el del programa de gobierno de la coalición progresista, que ha puesto "de uñas" al sector empresarial, ya que habrá notable una subida de impuestos para empresas y rentas más altas.

En la primera votación, que probablemente tendrá lugar el domingo 5 de enero, Pedro Sánchez necesita la mayoría absoluta de la cámara, que tiene 350 diputados para ser investido. Si no lo consigue, en una segunda votación, que tendrá lugar el martes 7 de enero, solo necesitará la mayoría simple: más votos a favor que en contra, algo que garantizaría la abstención de ERC.

