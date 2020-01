El Partido Socialista se prepara para iniciar este sábado el debate de invetidura de Pedro Sánchez con dos acuerdos bajo el brazo y un mensaje claro: no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña.

El Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha explicado que "una consulta no es un referéndum de autodeterminación", para dejar claro que los socialistas no apoyan una consulta por la independencia. Además, ha abogado por el diálogo para resolver la crisis: “después de ocho años ha quedado demostrado que la vía de no dialogar es una vía fracasada”.

Los socialistas han querido despejar las dudas tras el pacto firmado con Esquerra Republicana de Cataluña para conseguir la abstención de sus 13 diputados. A cambio, los independentistas han exigido la apertura de una mesa de diálogo en el plazo de quince días desde la formación de Gobierno. Además, las medidas que surjan de esa mesa serán sometidas en su caso a consulta en Cataluña.

Acuerdo de investidura ERC-PSOE Euronews

Así lo explicaba el vicepresident de la Generalitat Pere Aragonés tras la ratificación al acuerdo de Esquerra con el PSOE en su Consell Nacional: "La propuesta consiste en que 15 días después de la formación del Gobierno en España, se ponga en marcha esta mesa de negociación. Y por lo tanto, los acuerdos que sigan a estas negociaciones deberán ser validados por la ciudadanía de Catalunya en una consulta legal y consensuada que debe permitir a la gente posicionarse. ¿Cuáles serán estos acuerdos? Dependerá de nuestra capacidad de negociación".

Tras el visto bueno de Esquerra Republicana al acuerdo de investidura y la coalición firmada con Unidas Podemos, las cuentas empiezan a cuadrar para Pedro Sánchez, sin embargo, las negociaciones con la izquierda y los nacionalistas han alimentado las críticas de la oposición, que le acusan de "liquidar la soberanía nacional".

El PSOE podría poner fin esta semana al bloqueo político, pero el acuerdo con Esquerra no garantiza que se aprueben los presupuestos.