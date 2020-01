La batalla por el control del Mediterráneo y su riqueza no ha hecho más que empezar.

Y las acusaciones mutuas continúan. Grecia denuncia que el acuerdo entre Ankara y Trípoli viola el derecho marítimo internacional, y Ankara recuerda que pactos regionales como el alcanzado por sus vecinos no pueden ser implementados dejando al margen a Turquía.

El siguiente movimiento de Erdogan en esta particular partida de ajedrez fue su reciente acuerdo con Libia , que extendía el área bajo jurisdicción turca en el Mediterráneo con el objetivo de buscar nuevas reservas de hidrocarburos en el Mediterráneo.

