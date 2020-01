La huelga ferroviaria marca un hito histórico en Francia

No parece que la salida a la actual crisis se vaya a producir pronto. Durante su discurso de año nuevo, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió un "rápido compromiso", pero manteniendo su determinación para sacar adelante su reforma. La próxima semana está prevista una nueva ronda de negociaciones.

