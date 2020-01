Stern se puso al frente de la NBA en 1984, cuando la competición sufría una importante crisis de público e imagen. En cuestión de pocos años y gracias a su impresionante visión comercial, puso la competición a la altura del fútbol americano y el beisbol, sabiendo sacar provecho de estrellas como Magic Johnson, Larry Bird o Michael Jordan y convirtiendo el baloncesto estadounidense en todo un show, no solo nacional sino internacional. Magic recordaba a través de Twitter como Stern y él "cambiaron el mundo" al educar a la gente respecto al VIH del que el jugador era portador.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.