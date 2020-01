Euronews Hoy | Las noticias del viernes 3 de enero de 2020

2020 empieza en lo que parece el climax de una tensión creciente, con la operación de Trump que ha acabado con la muerte de dos hombres fuertes del régimen de Iran;una violencia que puede aumentar por el siguiente paso, la respuesta de Irán. El secretario general de la ONU Antonio Guterres ha salido al paso. "El mundo no puede permitirse una nueva guerra en el Golfo" ha dicho, antes de pedir a los líderes del mundo que ejerzan "la mayor contención".

