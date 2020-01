Informaciones contradictorias sobre un nuevo bombardeo estadounidense que tuvo lugar el viernes por la noche en el norte Bagdad. Algunas agencias, afirman que el objetivo era un comandante de las milicias proiraníes Multitud Popular. Sin embargo, la agencia oficial de noticias iraquí asegura que el ataque golpeó a un convoy médico de esa organización en el que no viajaba ningún alto cargo.

