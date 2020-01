La abogada de la presunta víctima, Nicoletta Charalambidou, ya comentó hace una semana, cuando el magistrado se posicionó sobre el caso como una mentira, que "la postura de los jueces no contemplaba el asunto como un caso de violación. La corte decidió afrontarlo como un caso de daños públicos". Ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo de Chipre y después, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de julio en la habitación de un hotel de Aya Napa, uno de los principales enclaves turísticos de la isla. La joven se retractó diez después de poner la denuncia, lo que ha resultado definitivo para la sentencia. Posteriormente alegó que lo hizo bajo fuertes presiones de los investigadores. No existen grabaciones del interrogatorio. Los presuntos culpables fueron rápidamente detenidos y puestos en libertad y regresaron a su país de origen.

