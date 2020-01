El intérprete que actúa en Blue Story, Micheal Ward ha sido nominado a los premios BAFTA, los reconocimientos de la academia británica de cine. La película es una adaptación de la serie de Youtube, Rapman. Narra la historia de dos jóvenes amigos que se convierten en rivales durante una guerra callejera en Londres. La cinta causó revuelo después de que la cadena de cines británica Vue la retirara de las pantallas debido a una pelea que se produjo en un cine de Birmingham en la semana del estreno

"Lo que pasó no es lo ideal, porque no es lo que queremos. Esa situación simplemente nunca tuvo que suceder, realmente. Así que me alegro de que nadie saliera herido. Eso es lo importante: que nadie salió herido. Ahora, cuando la gente está viendo la película, la ven tal y como es, no por la violencia. Ahora se dan cuenta de que se trata de amor y eso es lo que tratamos de difundir", destacaMicheal Ward, nominado para el premio actor revelación de los Bafta

Micheal Ward también es el protagonista del renacimiento del drama policíaco británico de culto 'Top Boy' de Netflix. A pesar de que los nominados son elegidos por los jurados de los BAFTA, el ganador de la categoría de mejor actor revelación es el único que es elegido íntegramente por los votos del público.

"Es una lista brillante, diversa y estoy muy contenta por ello. Pero también hay actuaciones increíbles en diferentes registros, actuaciones muy diferentes. Blue Story ha tenido una gran acogida con todo lo que ha sucedido en el lanzamiento. Es la película más increíble. Así que, si no la has visto, por favor, ve a verla", apunta Amanda Berry, directora General de los BAFTA

Los premios BAFTA se celebrarán el domingo 2 de febrero en el Royal Albert Hall.