Las negociaciones para el Brexit entran en la segunda fase

El reloj empezará a correr a partir del uno de febrero, una vez se produzca el Brexit. La UE y el Reino Unido dispondrán entonces de once meses para concluir este acuerdo.Y aunque en Bruselas muchos piensan que hará falta más tiempo, el primer ministro británico ya ha rechazado esta posibilidad.

