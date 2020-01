EN DIRECTO | Donald Trump, presidente de Estados Unidos, realiza una rueda de prensa sobre los últimos acontecimientos en la escalada de tensión con Irán. Más información: https://bit.ly/2T2IEph Irán asegura tras el ataque a las bases estadounidenses que "no es suficiente": https://bit.ly/2R3H8kq

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado en una rueda de prensa que no ha habido heridos en el ataque de Irán contra dos bases militares y ha anunciado "poderosas" sanciones hasta que el país "cambie su comportamiento". "Mientras sea presidente de Estados Unidos, Irán nunca podrá tener un arma nuclear" , ha sintetizado Trump.

