Francia sufre la huelga de transporte más larga en décadas

No está claro hasta dónde llegarán quienes apuestan por la huelga pero su lucha se ha convertido ya en el mayor desafío para Macron en su empeño por conseguir lo que muchos otros líderes franceses ya han intentado pero no han logrado.

"Más allá de la duración, previsible o no, de esta huelga y más allá del escenario que hará que los paros se detengan, quedarán profundas cicatrices que serán mucho más importantes que las pérdidas que se registarán en los salarios y las pagas de los huelguistas", señala François Homeril, presidente de CFE-CGC.

"No se trata de firmeza, sino de ambición. De aferrarse a esa ambición de llevar a cabo una reforma que será más justa para muchos franceses. Creo que es una forma responsable de hacer política. La realidad del diálogo social es que, hoy en día, éste existe. Es probable que se produzcan próximos avances para alcanzar un compromiso deseable", afirma Jean-Baptiste Djebbari, secretario de estado de Transportes.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.