¿Qué haría si yo fuera eurodiputado... respecto a la energía?

Por Euronews

Todos los días les ofreceremos la respuesta a esa pregunta en un doble plano. Por un lado ciudadanos comunes, unos comprometidos en tareas sociales, otros no, y por otro los propósitos de distintos candidatos que esperan poder ganar un escaño. Breve y claro.

El punto de vista de Adélaïde Charlier, de Bélgica, activista por la justicia climática

"Me llamo Adélaïde Charlier, soy una activista por la justicia climática y, si fuera eurodiputada, no dejaría de lado el Pacto Verde. Lucharía para que fuera más sistémico, más holístico y, lo que es más importante, no haría que el Pacto Verde girara en torno al clima. Lo haría sobre una visión europea".

"Incluiría a los ciudadanos. Por ejemplo, incluiría las recomendaciones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa".

"Si yo fuera eurodiputada, me daría cuenta de que hay mucho trabajo por hacer para cambiar la narrativa en torno a la transición climática. Y diría a mis colegas que no hay otro camino que la transición, porque el cambio se acerca y, o nos organizamos, o lo sufriremos".

La propuesta de la activista climática Lena Schilling, de Austria, candidata de Los Verdes

"Me llamo Lena Schilling, soy activista climática y candidata de Los Verdes a las elecciones europeas. ¿Por qué me presento? Porque la crisis climática es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como humanidad".

"Una de las primeras medidas por las que hago campaña es un cambio en la movilidad. Eso significa hacer que la movilidad y las conexiones ferroviarias entre capitales sean mucho más baratas y fiables. Una iniciativa muy concreta es la llamada Tarifa Climática. Cada kilómetro entre Viena y otra capital, por ejemplo, debería costar sólo 0,10 céntimos. Eso costaría 68 euros entre Viena y Berlín y, por tanto, sería más barato que los vuelos actuales".

"La transición de la movilidad y la climática deben ser asequibles e incluir a todos".