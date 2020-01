Los duques de Sussex anuncian su deseo de abandonar la realeza

Sorpresa en la familia real británica. El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, han anunciado que abandonan sus deberes en la institución y renuncian a su sueldo. A pesar de que en el comunicado el hijo menor del príncipe Carlos y Diana de Gales sostuvo que continuaría apoyando a la Reina, hay fuentes que indican que no se aviso a Isabel II antes de que los duques de Sussex lo revelaran públicamente.

AFP or licensors/DANIEL LEAL-OLIVAS

