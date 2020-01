Sin embargo, el cambio de ruta del gas también ha traído oportunidades a Ucrania. El país no ha importado gas ruso directamente desde 2015. En cambio, sus importaciones provienen de Europa a través de Eslovaquia, Hungría y Polonia.

No obstante, los países de la UE siguen haciendo negocios en cuestiones energéticas con Rusia.

Kemal Kirisci, director del proyecto de Turquía en el Instituto Brookings, dijo a Euronews que "Putin tiene interés en "asegurarse de que haya una Turquía que pueda seguir importando gas natural y pagándolo". Y en segundo lugar, Rusia tiene que mantener una relación con Turquía que permita a Putin la posibilidad, en la medida de lo posible, de alejar a Turquía de la OTAN y de la Unión Europea". Sobre todo de la OTAN, no tanto de la UE".

Además Turquía casi no tiene reservas energéticas propias y está importando la mayor parte de ellas por lo que esta nueva posición le resulta bastante cómoda.

Kapitonov piensa que "Turquía cree que Rusia puede ayudarle en sus relaciones políticas con la UE, el mundo árabe, etc." y en términos de la alianza energética, Turquía se está acercando a convertirse en un centro mundial de gas. Ese tipo de control sobre los flujos de gas puede proporcionar "importantes beneficios financieros para un país".

Según Kapitonov, no es tan blanco y negro como parece, considerando sus compromisos militares.

Una de esas reglas antimonopolio estipula que las compañías energéticas no pueden ser propietarias de la infraestructura de tránsito y vender gas a través de ella al mismo tiempo. En resumen: Gazprom no puede construir el gasoducto y al mismo tiempo suministrar el gas por lo que algunos países balcánicos están participando en la construcción de las extensiones.

A algunos críticos les preocupa que el Kremlin no sólo esté utilizando el TurkStream para tener un impacto financiero en Ucrania, sino también para abrir una brecha en la seguridad energética europea.

Kostis Geropoulos, Editor de Energía y Asuntos Rusos de The New Europe, dijo a Euronews que TurkStream puede ser "una ruta diferente pero esencialmente es el mismo proveedor". Sin embargo, añade, "todos estos años, Europa ha intentado con mucho empeño diversificar las fuentes".

Sin embargo, señala, esto no significa necesariamente que el gas se volverá más caro. Los contratos, dice, son generalmente acuerdos a largo plazo, algunos de los cuales duran hasta mediados de la década de 2030. "Muchos de los contratos de Gazprom ya tienen un precio basado en los centros de gas de Europa y su cuota crecerá en el futuro".

De hecho, el nuevo gasoducto optimizará los costos de transporte, pero no para todos.

"De alguna manera, tal estrategia fue de hecho un 'castigo' para Ucrania", dice. "Pero, después de que el mes pasado se firmara el contrato de tránsito de gas de cinco años con Ucrania, no puede considerarse como un 'castigo', sino quizás como una oportunidad dado el creciente nicho de gas importado en Europa a partir de mediados de la década de 2020".

