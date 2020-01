Las declaraciones incendiarias del partido ultraderechista de Vox han provocado innumerables debates entre los españoles. Sin embargo, la imagen de la nueva manifestación de la formación que lidera Santiago Abascal, ha despertado la indignación en Portugal.

El diseño muestra a toda la península ibérica sin delimitaciones, y debido a que lleva por nombre "España existe", los lusos han tomado esta aparente equivocación como una falta grave contra la identidad de su país.

André Ventura, líder del partido Chega de extrema derecha de Portugal, exigió al partido español que se retractara públicamente del mapa y espera que "no se repital tal error, pues de lo contrario las relaciones entre Portugal y España, tan apreciadas por ambos países, podrían verse perjudicadas".

La prensa lusa también hizo eco del error y de las reacciones que se pudieron encontrar en Twitter.

"No sabéis ni la forma del país que tanto defendéis. La manifa va a ser en Lisboa o qué", escribió el usuario @Laferpe en la red social.

Adiós Cataluña y territorios de Ultramar

Asimismo, los internautas, además de notar la anexión del vecino país, señalaron que tampoco fueron tomados en cuenta los territorios de España fuera de sus fronteras continentales. Las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla no aperecen en la presúnta concepción de nación de Vox.

El equipo de Abascal realizó las debidas modificaciones pero sin ofrecer disculpas, al menos no públicamente.

No obstante, otros han decidido ir más lejos con los detalles. El portal 'El Nacional de Cataluña' aseguró que el diseño corta "ligeramente" el norte de la comunidad autónoma "como si las comarcas del Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès o el Alt Urgell, por citar algunos ejemplos, no existieran", destaca el portal de noticias con sede en Barcelona y recuerda que no es la primera vez que Vox juega, intencionalmente o no, con figuras representativas.

En navidad, el partido de la extrema derecha en España compartió una imagen en su cuenta de Twitter de los tres Reyes Magos, pero lo inusual fue que el rey Baltazar poseía una tez blanca.