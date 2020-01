Irán: luto y sospechas tras el siniestro del avión ucraniano

Nuestro corresponsal en Teherán, Hamidreza Homayounifar, nos cuenta el ambiente que se respira a medida que aumentan las sospechas: "Los iraníes están desolados por esta historia. Todo el mundo espera al menos que haya sido un fallo mecánico y que no haya nada oscuro detrás. Esperan que lo que se dice sobre misiles rusos o misiles tierra-aire de la Guardia Revolucionaria sean solo especulaciones. Por el momento, la población se limita a rezar por las víctimas, pero quieren que se investigue para averiguar realmente lo que desencadenó esta tragedia".

ASSOCIATED PRESS

