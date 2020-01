Un video muestra un posible misil cerca del avión caído en Irán

Teherán ha invitado a Boeing, fabricante del aparato, a participar en las investigaciones después de las acusaciones de países occidentales. Imágenes sin verificar de la televisión estatal persa muestran supuestamente a personal operando con las cajas negras del avión tras haber sido recuperadas. Según Abedzadeh, "En condiciones normales tenemos la capacidad de leer los datos de la caja negra. Si por alguna razón la caja está dañada y por eso no podemos hacerlo, definitivamente pediremos ayuda a otros países ya que es una forma muy común de hacerlo y ocurre en todas partes".

En un video obtenido por el new York Times, la NBC y el sitio web Bellingcat se visulumbra lo que parece un misil justo antes de que el avión que se estrelló en Irán cayera, cobrándose 176 vidas. Las autoridades persas, en cualquier caso, rechazan una de las principales tesis sobre la causa del accidente.

