Todo lo que sabemos de la caída del avión ucraniano en Irán

Las autoridades ucranianas habían informado en una primera declaración que el accidente había sido fruto del fallo de uno de los motores, pero eliminaron esa declaración posteriormente. Sin embargo, el presidente del país Volodímir Zelenski aseguró que no hay confirmación de la presencia de un misil en el suceso, pero subrayó que es una hipótesis que no descarta su Gobierno.

Aumenta la presión internacional hacia Irán tras la publicación de un inquietante video que mostraría el momento en el que el vuelo 752 de Ukraine International Airlines (UIA) explotó en cielo abierto, poco después de despegar en Teherán. Las imágenes han sido verificadas por la plataforma Bellingcat y el New York Times.

