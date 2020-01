Canada llora a las víctimas de la tragedia aérea en Irán

Duelo en Toronto por los 63 canadienses fallecidos en el avión que se estrelló cerca del aeropuerto de Teherán. Según el presidente Justin Trudeau, diferentes fuentes de inteligencia señalan que el accidente del Boeing 737 operado por Ukranian International Airline s ocurrió como consecuencia del impacto de un misil, aunque, eso sí, señalan que pudo ser de forma no intencionada.

