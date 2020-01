Alerta en Dortmund por bombas de la Segunda Guerra Mundial

Los artefactos, lanzados por las fuerzas aéreas aliadas, no llegaron a explotar en su día, por lo que podrían provocar una tragedia en caso de ser manipulados indebidamente. Gran parte del centro de Dortmund fue desalojado y los pacientes que permanecían ingresados en dos hospitales, situados en zonas en las que podían estar varias de las bombas, fueron trasladados a otros centros médicos en ambulancias.

Henning Kaiser/dpa via AP

