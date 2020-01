El Dakar llora la muerte de Paulo Gonçalves

La de Gonçalves es la vida número 25 que se cobra el rally, la primera desde que en 2015 el polaco Michael Hernik no pudiera superar una deshidratación.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.