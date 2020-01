El aplazamiento del juicio, que durará solo 4 días en lugar de 5, no afectó demasiado a los demandantes. " 5 días es todavía suficiente. Sólo tenemos un acusado enfrente . Este no es el caso Barbarin, que duró cuatro días con nueve partes civiles y seis acusados. Ahora tienes 10 partes civiles y sólo un acusado. Así que creo que en cuatro días, creo que podría hacerse", dice Pierre Emmanuel Germain Thill, víctima denunciante de Bernard Preynat.

Ya se ha establecido la culpabilidad del ex párroco, que nunca negó los hechos, y la cuestión se referirá a la naturaleza de su sentencia. Se enfrenta a 10 años de prisión.

Serge Deygas, Presidente del Colegio de Abogados de Lyon, explica que "se trata de proteger la profesión legal. El proyecto amenaza la supervivencia de un gran número de pequeñas empresas, lo que no podemos admitir en absoluto".

