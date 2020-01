Comienza el juicio por pederastia al ex sacerdote Bernard Preynat

Comienzo en la ciudad francesa de Lyon un importante juicio relacionado con la pedofilia en la Iglesia.

En el banquillo de los acusados, Bernard Preynat, un ex sacerdote procesado por abuso sexual a varios menores entre 1971 y 1991. Los hechos ocurrieron bajo el silencio de la Iglesia Católica. No fue hasta 2015 cuando las víctimas hablaron y se iniciaron los procedimientos judiciales.

Ahora, a sus 74 años, el ex-sacerdote, apartado de la Iglesia, ha reconocido la mayoría de los hechos. Se enfrenta a 10 años de prisión.

"Estoy aturdido por lo que acabo de oír y me arrepiento". Con estas palabras el Padre Preynat reaccionó al testimonio de François Devaux, portavoz de la asociación "La parole libérée" por la que todo comenzó hace cuatro años. Expulsado el verano pasado por un tribunal eclesiástico, Bernard Preynat nunca ha negado los hechos y ha admitido una vez más su culpabilidad.

Sin embargo, apuntó que en aquel momento no se dio cuenta de la importancia de sus acciones, que han marcado para siempre la vida de las víctimas y sus familias, como recordó François Devaux, antes de añadir que su responsabilidad hoy es que esto no vuelva a suceder. Esto es lo que está en juego en un proceso de este tipo para toda la Iglesia Católica, que no ha dejado de verse empañada por los escándalos de abusos sexuales en todo el mundo.