Para el jefe de la patronal, el acuerdo está lejos de llegar. "No hay un compromiso en este momento, estamos en un punto en el que queremos saber cuánto va a costar todo esto . Veo que algunos dicen que estamos cerca de un acuerdo, pero para llegar a un acuerdo sobre la financiación y otras cosas, necesitamos números. Y todavía no tenemos los números", ha dicho Geoffroy Roux de Bézieux, Jefe de la federación patronal MEDEF.

Las negociaciones se centraron en dos temas clave: la edad de jubilación y cómo pagar el nuevo sistema de pensiones. Pero los sindicatos rechazan todo lo que no elimine el plan de elevar la edad para recibir la pensión completa de 62 a 64 años .

Aunque por el momento no se ha filtrado ninguna información sobre el contenido de las discusiones, Edouard Philippe parecía salir satisfecho, aunque reconociendo que todavía hay trabajo por delante para terminar con el estancamiento . "Este día de intercambio ha dado lugar a discusiones muy francas y constructivas y creo que esta noche hemos avanzado mucho en la búsqueda del compromiso que deseamos alcanzar. Por lo tanto, es un día útil, pero todavía tenemos trabajo que hacer", dijo Philippe.

