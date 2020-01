Lluvia de estrellas entre los nominados a los Oscars 2020

La Academia de cine estadounidense ha presentado a los nominados a los Premios Oscar 2020. Las grandes superproducciones del año como Joker, Érase una Vez en Hollywood, Ford vs Ferrari, The Irishman, la Guerra de las Galaxias y 1917 lideran las nominaciones.

