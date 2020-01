"Estamos orgullosos de estar aquí pero no estamos contentos porque echamos de menos a Oriol Junqueras y continuaremos hasta que vuelva a su casa, porque él fue miembro de esta Cámara hace algunos años y porque su causa es nuestra causa" , ha dicho Puigdemont en una rueda de prensa posterior.

Su presencia ha provocado la reacción de un parlamentario europeo de la extrema derecha de Vox. No obstante el presidente, David Sassoli, ha evitado el debate.

