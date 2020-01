Aunque la actividad está dirigida a los más pequeños, no entiende de edades y ha sido un éxito rotundo. Tan solo durante las dos primeras semanas de las vacaciones de Año Nuevo se vendieron 2.700 entradas, aunque el parque cerró ayer mismo la temporada.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.