"El golpista Hafter no firmó el alto el fuego. No dudaremos en darle una merecida lección si continúa con sus ataques contra la administración legítima del país y contra nuestros hermanos de Libia" , afirmó Erdogan ante el parlamento turco.

La cita que tiene como telón de fondo las amenazas vertidas este martes por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que no ha encajado nada bien el portazo que dio Hafter a las conversaciones:

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.